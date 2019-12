Contratado junto ao Náutico, atacante Thiago jogará o Carioca pelo time profissional do Flamengo

Rio - Recém-contratado pelo Flamengo junto ao Náutico, o atacante Thiago, de 18 anos, participará do elenco que vai se apresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a preparação para a disputa da Taça Guanabara. O jogador que a princípio chegaria para reforçar o time sub-20 rubro-negro ganhará chances no início do Estadual.

Thiago já está treinando no Ninho do Urubu e vai manter a rotina até o dia 30, quando o jogador viaja para o Pernambuco para passar a virada de ano com a família. O atacante se reapresenta dia 3 e no dia 7 se junta ao elenco que participará do Campeonato Carioca.

O Flamengo pagou cerca de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Thiago. O Náutico manteve 18%, e a fatia de 12% foi destinada aos empresários e ao atleta. O atacante assinou contrato com o Rubro-Negro válido por cinco temporadas (até dezembro de 2024).

A contratação de Thiago é considerada uma aposta pela diretoria do Flamengo, tendo em vista que o atacante se destacou com a camisa do Náutico e chegou a ser chamado para um período de treinos com a seleção brasileira sub-18, em abril. A equipe treinada pelo técnico André Jardine fez um período de treinos na Granja Comary.