Bill retorna de empréstimo e será usado pelo Flamengo no início do Carioca

O elenco do Flamengo que começará a disputa do Campeonato Carioca estará recheado de jovens. Um deles será o atacante Bill, que retornou de empréstimo da Ponte Preta no fim da temporada. O jogador já recebeu a confirmação e se vai se reapresentar ao técnico Mauricio Souza no dia 7 de janeiro.

Com 20 anos, Bill atuou pelo time profissional do Flamengo apenas em duas oportunidades: na decisão da Taça Rio, quando deu a assistência para o gol de Arrascaeta, e diante da Chapecoense, no Brasileirão. Emprestado para a Ponte Preta em julho de 2019, para a disputa da Segunda Divisão, o atacante entrou em campo dez vezes e marcou um gol, o único como profissional.

Bill renovou contrato com o Flamengo nesta temporada, e o novo vínculo é válido até 2023. A multa rescisória do jogador giram em torno de 50 milhões de euros, cerca de 213 milhões de reais.