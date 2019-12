Com a chegada de Gustavo Henrique, Flamengo deve liberar zagueiro para outros clubes

Rio - Com a chegada de Gustavo Henrique, o Flamengo deverá se desfazer de um zagueiro do seu elenco. De acordo com o portal "UOL", o clube carioca teria comunicado a Rhodolfo que ele está fora dos planos e que não irá permanecer no ano que vem.

O contrato do defensor, de 33 anos, termina em 31 de dezembro. Nesta temporada, o jogador, que foi reserva praticamente o ano inteiro, recebeu ofertas para deixar o Flamengo, mas ele preferiu continuar no clube carioca.

O Flamengo pagou cerca de R$ 5,3 milhões (do câmbio da época) para contratar Rhodolfo no meio de 2017. O jogador participou das conquistas do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores nesta temporada.