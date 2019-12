Em vídeo, Galvão Bueno afirma que o Flamengo brigaria pelo título no Inglês

Rio - Após a goleada do Liverpool sobre o Leicester, o narrador Galvão Bueno utilizou as redes sociais para falar sobre o Campeonato Inglês e o Flamengo. O narrador número 1 da Rede Globo afirmou em vídeo que a equipe de Jorge Jesus brigaria pelo título, caso jogasse na "Terra da Rainha".

"Como eu estou saindo de férias, vou fazer o seguinte (só voltamos a falar sobre futebol em fevereiro, mas vou fazer uma provocação, uma brincadeira): para aqueles que são do contra e disseram que o Flamengo não fez um grande Campeonato Mundial, que não jogou de igual para igual com o Liverpool. O Liverpool só ganhou do Flamengo na prorrogação, em um contra-ataque, em uma falha de ataque do Flamengo. Jogou melhor, justo, mereceu. Mas, logo depois, foi jogar contra o vice-líder do Campeonato Inglês, na casa deles, e ganhou de 4 a 0. Então, quer dizer que, se o Flamengo estivesse no Campeonato Inglês, poderia até brigar pelo título. Tchau!", disse Galvão.

Além disso, o narrador voltou a falar sobre os laterais do Liverpool. Antes, Galvão Bueno já havia dito que um jogador da posição no clube inglês era um dos melhores, mas que o outro era um ponto fraco.

"Bem, Amigos. É só uma brincadeira de fim de ano!! Mas tem fundamento. Agora o Liverpool, melhor time do mundo tem 13 pontos de vantagem para o Leicester, vice-líder do Campeonato Inglês. Ah, antes que eu me esqueça, lateral bom é o Arnold!! Para quem viu Nilton Santos, Júnior, Roberto Carlos, o Robertson é fraquinho!! Feliz Ano novo para todos!!", escreveu.