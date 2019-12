Representantes de Thiago Maia solicitam ao Lille que jogador se reapresente após data marcada e aguardam resposta do clube francês; volante está no radar do Flamengo

O volante Thiago Maia, do Lille, um dos jogadores que interessa ao Flamengo, está no Brasil curtindo as festas de fim de ano e tem data para retornar ao time francês no próximo dia 31, mas a reapresentação deve acontecer apenas em janeiro. Os representantes solicitaram à diretoria do clube que o jogador retorne apenas em janeiro e aguardam a resposta.

"Está andando".

A reportagem entrou em contato com Luis Campos, atual diretor do Lille. Segundo Campos, ainda é cedo para falar sobre o futuro do brasileiro, mas não descartou a possibilidade de negociação.

"Neste momento não há nada a falar sobre o Thiago (Maia). Estamos estudando várias opções para achar o que será melhor para ele e para nós. Muito cedo ainda pra tomar decisões. Falamos em janeiro com tudo mais calmo."

Além do Flamengo, outro clubes português, que não teve o nome revelado à reportagem, também se interessou por Thiago Maia. O contrato do volante com o Lille vai até junho de 2022. Para tirar o jogador do Peixe, em 2017, o time francês desembolsou cerca de 14 milhões de euros, em torno de R$ 51 milhões pela cotação da época. Por conta do alto investimento, a equipe europeia não pensa em negociar o brasileiro de forma definitiva.