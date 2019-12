Guga despista sobre Flamengo e garante cabeça no Atlético e no Pré-Olímpico

Rio - Oferecido ao Flamengo, o lateral-direito Guga despistou sobre o destino que terá em 2020. Antes de participar do Jogo das Estrelas no Maracanã, o jogador afirmou que deixou as negociações para o empresário. Após negociar Rodinei, o Rubro-Negro já começa a mapear as opções. Os valores, a princípio, não agradaram o clube carioca.



"Só tenho a agradecer, pois é algo que tenho feito dentro de campo. É fruto do meu trabalho. Mas tenho contrato com o Galo, minha cabeça está focada nisso. Tem o pré-olímpico em janeiro. O lado de fora deixo para os meus empresários para eles cuidarem de tudo isso. Eu estou de férias e procurando aproveitar ao máximo. Em janeiro temos uma missão do caramba para cumprir e não será fácil. Estou procurando descansar", disse Guga.



O jogador tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2023. Em novembro, Guga foi pivô de polêmica após comemorar o gol do Flamengo contra o River Plate (ARG) na final da Libertadores, vencida pelo clube brasileiro. Revelado pelo Avaí e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-23, o lateral-direito fez 37 partidas pelo Atlético-MG em 2019, sendo 34 como titular.



"(O Flamengo) É uma potência do futebol brasileiro, mas eu tenho contrato com o Galo e pretendo cumpri-lo da melhor forma. Que o ano que vem seja melhor do que foi esse ano e possamos conquistar títulos", completou.