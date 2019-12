Antes do 'Jogo das Estrelas', Zico, Everton Ribeiro e Rafinha levantam troféus conquistados pelo Flamengo

Rio - Os torcedores do Flamengo que compareceram neste sábado para a 16ª edição do Jogos das Estrelas viveram um momento de grande emoção no Maracanã. Antes da bola rolar, Zico, Rafinha e Everton Ribeiro levantaram taças que conquistaram pelo Rubro-negro.

A equipe carioca foi campeão do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores. No Estadual, a o Rubro-negro foi campeão sob o comando de Abel Braga. Já com Jorge Jesus, o Flamengo quebrou um jejum de dez anos sem títulos do principal campeonato nacional, já o título da Libertadores acabou com uma escrita de 38 anos.

Rafinha levantou a taça do Brasileiro, Everton Ribeiro ficou com a Libertadores de 2019 e Zico ergueu o troféu da Libertadores de 1981, a primeira conquistada pelo Flamengo.

Antes da bola começar a rolar, a cantora Vanessa Da Mata deu a trilha sonora para o espetáculo. O Maracanã estava cheio de torcedores do Flamengo e de outros torcedores cariocas que amam o futebol.

A festa contou com a presença de grandes jogadores da história do Flamengo como: Adílio, Júnior, Nunes, Petkovic, Juan e Julio Cesar. Além de ex-jogadores importantes da história do futebol como: Renato Gaúcho, Saviola e Gamarra. Atletas ventilados no Flamengo como Guga e Michael também marcaram presença.