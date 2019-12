Compositor exalta ano do Flamengo e explica música valorizando jogo contra o Liverpool

Rio - Após viralizar entre os rivais do Flamengo uma versão da músicas "Em dezembro de 81" valorizando a derrota do clube no Mundial deste ano, o compositor Ivo Meirelles explicou ao L!, neste sábado, sobre o vídeo que postou em seus Instagram. Para ele, a derrota do time carioca para o Liverpool foi "no detalhe" e disse que continua orgulhoso do ano da equipe.



"A paródia não tem nada a ver com a derrota, e sim com o orgulho por esse atual time do Flamengo", disse o compositor. Ivo, que costuma a compartilhar suas versões das músicas da torcida, postou uma sobre o time ter jogado "de igual para igual" com a equipe inglesa.



Pelo Twitter, o vídeo com a legenda da canção virou piada entre os torcedores rivais, que brincaram com a forma com que o cantor valorizou a derrota na competição. A postagem original, com a música completa, foi feita no Instagram do sambista. Entenda melhor a zoeira clicando aqui.



Sobre a repercussão entre os torcedores adversários da versão, que dizia que "nós perdemos esse Mundial, mas jogamos de igual para igual. E agora seu povo está mais orgulhoso", Ivo Meirelles avalia como algo saudável para o futebol.

"Piada de rival sempre será piada de rival ", disse ele, que revelou compor suas canções e versões desde criança. Em seu Instagram, ele costuma a compartilhar diversas músicas de amor ao clube da Gávea.



Torcedor fanático do Rubro-Negro, ele contou com exclusividade ao L! da emoção de ter assistido a partida, que terminou em 1 a 0 para o time da Inglaterra, no Qatar. Aos 57 anos, Ivo disse que esse ano deixou os amantes do clube em "êxtase", mas que o time de Zico, em 1981, era "mágico".