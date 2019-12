Bruno Guimarães diz que não ter recebido oferta do Flamengo

Rio - Bruno Guimarães é um dos nomes que se destacaram ao longo do ano no Campeonato Brasileiro. Com o nome especulado no Atlético de Madri (ESP), no Benfica (POR) e, mais recentemente, no Flamengo, o jogador afirmou que ainda não recebeu propostas oficiais. O volante participou do Jogo das Estrelas, promovido por Zico, no Maracanã. O clube espanhol tem a preferência na contratação do jovem, mas, a princípio, não irá exercer.



"Fico tranquilo (com não ir para o Atlético). Pelo que meus empresários falaram, eles estão a procura de um atacante. Tem o fair play financeiro. Não tem só o Atlético de sondagem, eles têm apenas a preferência. Vou esperar abrir a janela em janeiro para definir meu futuro. Oficial não chegou nada. Mas o Flamengo seria um grande clube", disse.



Neste sábado, o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, admitiu a possibilidade de negociar o jogador com o Flamengo. Bruno afirmou que não falou ainda com o mandatário sobre o assunto. A multa do jogador é de cerca de R$ 80 milhões. Para a Europa, o valor sobe para R$ 180 milhões.



"Eu não sabia, estava na minha festa, vim correndo. Vamos ver se ele me ligou ou vai ligar. Para mim não foi dito nada disso", completou.