Sem ter vínculo renovado, Rhodolfo deixa o Flamengo e fica livre no mercado

Bem quisto no elenco, Rhodolfo atuou em 16 jogos nesta temporada, sendo treze como titular, acumulando um gol. Ele estava no Rubro-Negro desde junho de 2017, quando teve 100% dos direitos adquiridos junto ao Besiktas, da Turquia. O clube carioca investiu cerca de R$ 4 milhões no defensor.



Aos 33 anos, Rhodolfo tinha vencimentos de R$ 400 mil mensais. Além do Besiktas, ele passou por União Bandeirante, Atlético-PR, São Paulo e Grêmio.



O Fla já havia informado a Rhodolfo que o vínculo não seria estendido. Desde o início de dezembro, o clube acelerou as conversas e fechou a contratação de Gustavo Henrique, do Santos, para torná-lo a primeira opção para Pablo Marí na quarta zaga. O zagueiro de 26 anos aguarda a liberação do Peixe para assinar, o que deve ocorrer em fevereiro.



Assim, por ora, Jorge Jesus terá Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Thuler e Dantas como opções para montar a zaga em 2020. Cabe destacar que o último tende a ser emprestado para ganhar rodagem.