Gabigol é eleito Rei da América, mas Jesus perde entre os técnicos

Autor dos dois gols do título do Flamengo na final da Libertadores diante do River Plate, o atacante Gabigol foi eleito o Rei da América, em tradicional premiação concedida pelo diário uruguaio El Pais.



E o Flamengo dominou o pódio, já que Bruno Henrique ficou na segunda posição, seguido pelo uruguaio Arrascaeta.

Foram 372 jornalistas votantes, sendo que Gabigol ficou com 168 votos (45% da preferência).

Entre os técnicos, o Flamengo não repetiu o sucesso. Marcelo Gallardo, do River Plate, superou o português Jorge Jesus no pleito e venceu a pela segunda vez seguida.

O comandante argentino recebeu 216 votos (58%), contra 133 de Jesus (36%). No total, apenas um técnico brasileiro foi lembrado: Tite, campeão da Copa América com a seleção brasileira, recebendo seis votos.

Confira a lista completa da eleição do Rei da América: