Clube inglês prepara oferta de R$ 90 milhões e deve brigar com o Flamengo por Gabigol

Rio - O Flamengo deve ganhar mais um concorrente na briga pelo atacante Gabigol. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", o West Ham deve fazer uma proposta de R$ 90 milhões pelo jogador em breve, valor que atende ao desejo da Inter de Milão.

Recentemente, Gabigol já havia demonstrado interesse em atuar um dia na Premier League.

“Seria um prazer jogar com ele (Firmino). Talvez possamos jogar juntos pela Seleção Brasileira, no futuro. O Liverpool é um time em que todos querem jogar”, afirmou o camisa 9.

Gabigol já não tem mais vínculo com o Flamengo. O empréstimo da Inter de Milão ao Rubro-Negro se encerrou no dia 31 de dezembro e o clube retomará as conversas nas próximas semanas.