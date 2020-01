Após desistir da Copinha, Flamengo 'convoca' mais três jogadores do Sub-20 para disputar Carioca pelo profissional

Rio - Fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo está com todas as atenções voltadas para o Campeonato Carioca. Segundo informações apuradas pelo Jornal O Dia, o zagueiro Gabriel Noga, o lateral- esquerdo Ítalo e o atacante Guilherme Bala, que iriam para a Copinha, vão ser aproveitados no time profissional do Flamengo na disputa do Estadual.

Vale lembrar que o Rubro-Negro preferiu não participar da Copinha por não conseguir inscrever mais atletas e não atingiu o número suficiente de jogadores à disposição para disputa do torneio. Com isso, o Rubro-Negro preferiu não disputar a competição e optou por priorizar o Carioca Sub-20 pelo profissional.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro, quando enfrenta o segundo colocado da seletiva do Estadual, atualmente ocupado pelo tradicional América. Jogadores que foram utilizados com frequência na reta final da última temporada se reapresentam no dia 22. Com isso, o Rubro-Negro vai estrear na temporada com uma equipe alternativa.