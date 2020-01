Atlético-MG se mostra irredutível, e valores pedidos afastam Guga do Flamengo

Rio - O flerte entre Flamengo e Guga não vai virar namoro, pelo menos por agora. Depois de o lateral-direito do Atlético-MG ser oferecido à equipe carioca pelos seus agentes, o Flamengo buscou informações e valores para uma possível negociação.



O clube carioca chegou a planejar uma oferta em torno de 2 milhões de euros por uma porcentagem majoritária do atleta, mas não pelo total de seus direitos econômicos. Abordado pela TFM Agency, empresa que representa o lateral, o Galo descartou qualquer negociação pelas cifras apresentadas e "sentou" nos valores estabelecidos para negociar o jogador.



O time mineiro pagou cerca de 1,5 milhão de euros ao Avaí por 75% dos direitos econômicos, - o restante ainda pertence ao ex-clube do atleta, - e só aceita negociar Guga por, pelo menos, 6 milhões de euros, que daria algo em torno de 27 milhões de reais. O Flamengo acha que, neste cenário, não vale o investimento para ter o jovem jogador e, por enquanto, tirou o time de campo.



O presidente do Atlético-MG, Sérgio Câmara, em recente contato com a reportagem, disse que Guga será o titular da lateral direita e disse que só negocia o lateral "por dois caminhões de dinheiro", mas não falou de valores especificamente.



"Guga não sai nem por um caminhão de dinheiro. Sai por dois (caminhões de dinheiro) só. Sou mineiro e não falo de valores (risos), mas Guga será o nosso lateral titular", disse Sérgio.



Convocado para a seleção pré-olímpica, Guga irá se apresentar ao técnico Jardine nesta sexta-feira. O Atlético-MG acredita que o jogador chegará na janela do meio do ano valorizado, já que além de estar na Seleção Olímpica, ele tem cidadania européia e, assim, terá a chance de conseguir um bom valor com algum clube europeu.