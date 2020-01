Joia do Flamengo pode ser o primeiro reforço do Real Madrid em 2020, informa jornal

A declaração do Mister, que lançou Reinier entre os profissionais da Gávea, foi dada ao jornal Record, de Portugal, durante as férias do técnico em sua terra natal. Oficialmente, o Flamengo nega ter recebido qualquer proposta pelo meio-campista, cujo vínculo foi renovado em novembro de 2019 e passou a ter validade até 29 de outubro de 2024. Com a prorrogação, a multa rescisória foi diminuída - era de 70 milhões de euros. Os valores são mantidos em sigilo.



No Marca, destaca-se a movimentação de Reinier nas redes sociais nos últimos dias. Segundo o diário, o meia começou a seguir vários atletas do Real Madrid. Após Jorge Jesus indicar venda iminente de Reinier, o meia do Flamengo é destaque no diário Marca como possível primeiro reforço do Real Madrid em 2020. #lanceFLA pic.twitter.com/zBrMPYNKfY — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) January 3, 2020

Com passagens de destaque pelas seleções de base do Brasil, Reinier disputou sua primeira temporada entre os profissionais do Flamengo. Sua estreia foi em julho, contra o Emelec (EQU) no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores. As primeiras chances do promissor meia já vieram sob o comando de Jorge Jesus.



No total, foram 15 partidas (oito como titular) e seis gols no segundo semestre, tendo participado das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.



Como disputou o Mundial de Clubes em dezembro, Reinier curte férias neste momento. Contudo, não se reapresentará junto aos demais jogadores do Flamengo no dia 22 de janeiro. O jovem foi convocado por André Jardine e disputará o Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira Sub-23 na Colômbia.



Disputado entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro, o Pré-Olímpico apontará os dois representantes da América do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



O Brasil faz parte do Grupo B ao lado de Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. O Grupo A é composto por Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela.

