Por ser 'funcionário CIPA', preparador físico Alexandre Sanz, afastado no meio de 2019, não pode ser demitido pelo Flamengo

Alexandre Sanz segue aparecendo normalmente no site do Flamengo - Reprodução

Rio - Com a chegada de Jesus e seus discípulos ao Flamengo, há sete meses, o preparador físico Alexandre Sanz da comissão permanente do clube foi afastado das atividades. Segundo apurou a reportagem do O Dia, o profissional ainda não foi desligado oficialmente por estar incluído na CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Alexandre, inclusive, não aparece no Ninho do Urubu há algum tempo, mas continua recebendo seu salário normalmente.A CIPA, prevista no artigo 164 da CLT, é constituída por representantes dos empregados, que são escolhidos pelos demais trabalhadores da empresa, e representantes do empregador, por ele indicado. Por ter sido eleito "cipeiro", Alexandre Sanz só poderá ser desligado do clube um ano após ter assumido o cargo. Para isso, ele é obrigado a frequentar todas as reuniões da comissão.A reportagem entrou em contato com Leonardo Teperino Schettini, advogado especializado em leis trabalhistas. Leonardo explicou o que é um "funcionário cipeiro"."É uma garantia para evitar que o trabalhador lute por melhores condições, do ponto de vista da segurança no trabalho, e sofra punições do empregador. Por ter sido eleito pra compor a CIPA, só poderá ser desligado sem justo motivo, um ano após o fim de seu mandato na comissão. Se for despedido arbitrariamente, pode pedir sua reintegração", afirmou o advogado.No site oficial do Flamengo, Alexandre Sanz ainda aparece na página que mostra os integrantes da comissão técnica do clube.A assessoria institucional do Rubro-Negro foi procurada para comentar o assunto, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. No entanto, segundo apuração, por não poder ser desligado, Alexandre Sanz era visto como opção caso Jorge Jesus e sua comissão técnica não dessem certo no Flamengo.