Fortaleza tem negociação adiantada para contratar meia Luiz Henrique, do Flamengo

Rio - O Fortaleza abriu negociações com o Flamengo para contratar o jovem Luiz Henrique, promovido recentemente aos profissionais do Flamengo. As tratativas estão adiantadas e foram confirmadas por pessoas próximas à família do jogador, que afirmaram que o Leão deseja ter o meia de forma definitiva.

Luiz Henrique completará 21 anos em 2020 e por isso não poderá mais ser aproveitado na base rubro-negra. Ele chegou a ser inscrito pelo Flamengo para a disputa do Campeonato Carioca.

Capitão da equipe sub-20 em 2019, Luiz Henrique terminou o ano como um dos destaques do Flamengo, tendo participado das conquistas do Campeonato Brasileiro e Carioca da categoria.