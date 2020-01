Anunciado, Gustavo Henrique explica por que aceitou a oferta do Flamengo

"O Flamengo foi o primeiro clube que veio atrás de mim, assim que eu já pude assinar um pré-contrato. Eu, na minha cabeça, já tinha planejado sair do Santos. Meu desejo maior, como todos sabem, como o Flamengo sabe também, era ir para a Europa. Mas como não chegou nada, eu optei pelo Flamengo. Que foi o clube que mais me procurou há tempos e que me motivou no projeto novo. Tiveram outros clubes interessados, mas eu optei pelo Flamengo. Foi uma escolha minha e estou muito feliz por isso", disse o zagueiro em entrevista à ESPN Brasil.



Ainda não há data definida para a apresentação oficial do defensor. O clube, tampouco informou quando Gustavo Henrique se apresentará para a pré-temporada no Ninho do Urubu. Uma primeira parte do grupo, formado em sua maioria por jogadores do Sub-20, inicia as atividades no CT na próxima terça-feira, dia 8. O zagueiro tem contrato com o Santos até o fim de janeiro e frisou que pretende deixar a Vila Belmiro pela "porta da frente".



"Em relação ao Santos, eu tenho contrato até o final de janeiro. Se depender de mim, eu vou cumprir. Sempre me dediquei muito a esse clube, que me formou. Sempre vou ser grato. Da minha parte, eu vou sair pela porta da frente. Foram 13 anos e metade da minha vida foi dedicada a esse clube. E tenho muito orgulho de falar isso. Mas a gente já está conversando com o presidente (José Carlos Peres). Para ver o que ele vai fazer, se ele vai me liberar ou não para participar da pré-temporada do Flamengo. Mas como eu falei: eu tenho contrato com o Santos. Vou deixar nas mãos deles, que sabem muito bem e melhor do que eu nesta parte", disse.



Gustavo Henrique chega ao Flamengo para fazer sombra a Pablo Marí, titular no segundo semestre ao lado de Rodrigo Caio. Além da dupla campeã do Brasileirão e Libertadores em 2019, o técnico Jorge Jesus tem à disposição Thuler, Rafael Santos e Dantas como opções para a zaga neste início de ano. Ele comentou a disputa por posição no setor defensivo.



"Independente do clube, eu ia ter que disputar a posição, se fosse no Santos ou em qualquer outro clube. Quem ganha com isso é o Flamengo, fortalecendo cada vez mais o seu elenco. E eu vou ser mais um para fazer o meu melhor e ajudar o clube", finalizou.