Jornalista rasga elogios a Bruno Henrique: 'Tem características que são raridade'

Rio - Um dos principais responsáveis pela excelente temporada do Flamengo em 2019, Bruno Henrique foi artilheiro do Campeonato Carioca e foi eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Durante o Seleção SporTV da última sexta-feira, a jornalista Bárbara Coelho enalteceu o atacante do Rubro-Negro.

"O Bruno Henrique tem algumas características que são raridade. Ele é um cara que não aceita perder a bola de jeito nenhum, é um jogador de beirada muito acima da média. Ele não tem a menor vaidade de ter o compromisso de voltar para marcar, de recuperar a bola, de servir, de dar o passe", avaliou Bárbara Coelho.



"Ele é um jogador inteligente, que tem paciência para tomar as decisões, não é um jogador afobado. Geralmente, esse jogador mais plástico, que vai para cima, também tem a característica de ser um pouco afobado, fominha, que toma a decisão sozinho. Ele não, ele é do grupo", completou.



Em seguida, o ex-jogador e comentarista, Paulo Nunes concordou com a jornalista: "E nesse ano ele apareceu com uma coisa que ele não tinha muito, que é a impulsão. O que ele está subindo, o que ele ganha...", acrescentou Paulo Nunes.