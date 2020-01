Com renovação, Bruno Henrique deve passar a ganhar salário milionário no Flamengo

Rio - Destaque do Flamengo em 2019, o atacante Bruno Henrique deve ganhar uma espécie de "promoção" nesta temporada. De acordo com o "Globo Esporte", o atacante, que negocia sua renovação com o Rubro-Negro, deve passar a ganhar mais de R$ 1 milhão, com direitos de imagens inclusos.

O valor é equivalente ao salário de Arrascaeta, contratação mais cara da história do clube. Apesar de já ter manifestado o desejo de permanecer na Gávea, Bruno Henrique tem sofrido assédio do futebol chinês.

Bruno foi um dos principais jogadores do Flamengo no último ano, sendo eleito melhor jogador da Libertadores e do Brasileirão, torneios conquistados pelo clube carioca. Além disso, o camisa 27 ficou com a bola de prata no Mundial de Clubes, atrás apenas de Salah.