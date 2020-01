Mauro Cezar afirma que Flamengo avançou para contratar destaque do Brasileirão

Michael foi um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro - (Foto: Divulgação) Rio - O Flamengo está mais perto de contratar o atacante Michael, do Goiás. Segundo o comentarista Mauro Cezar Pereira, as conversas têm avançado e o jogador pode vestir a camisa rubro-negra na próxima temporada.

No entanto, a equipe carioca ainda não admite pagar o valor total pedido pelo clube esmeraldino: R$ 50 milhões.

"Se acontecer (a transferência do atleta) não serão esses os valores", disse uma pessoa envolvida na negociação ao blog do jornalista, no "UOL".

Michael foi eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro. O atacante chegou, inclusive, a marcar um gol contra o Flamengo, no Serra Dourada. Naquela partida, Flamengo e Goiás empataram em 2 a 2.