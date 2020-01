Jornal aponta Gabigol, do Flamengo, como principal alvo de gigante europeu

Os dias de Gabigol no futebol brasileiro podem estar contados. Após uma temporada extremamente vitoriosa, em que o atacante foi escolhido como o melhor jogador da América do Sul, muitos clubes estão de olho em sua contratação. E um dos que promete investir pesado no craque é o Chelsea.

Segundo informações do jornal britânico Express, Gabigol seria o 'alvo principal' do técnico Frank Lampard para reforçar o setor ofensivo dos Blues. Para isso, ele estaria disposto a envolver o atacante francês Olivier Giroud na negociação com a Inter de Milão, equipe que detém os direitos do brasileiro.

Ainda de acordo com a publicação, Giroud seria um sonho antigo do técnico Antonio Conte, atual comandante da Inter, o que facilitaria uma negociação entre as partes. Outro ponto favorável é o fim da punição imposta ao Chelsea pela Fifa, que ficou impossibilitado de contratar ao longo de duas janelas de transferência por violar regras sobre aquisições de atletas menores de idade.

A chegada de Gabriel Barbosa ao futebol inglês é vista como uma tentativa de Lampard de diminuir o peso que o atacante Tammy Abraham, de 22 anos, vem carregando desde o início da temporada, uma vez que é a principal arma ofensiva dos Blues e vem sofrendo com a falta de um bom companheiro no setor.

Emprestado ao Flamengo na última temporada, Gabigol marcou 70 gols e 112 partidas, foi campeão do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, título que lhe rendeu o prêmio de 'Rei da América'.