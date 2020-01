Jesus detalha início de trabalho com Gabigol: 'Queria ser artilheiro e bater recordes'

Rio - Jorge Jesus revelou detalhes da parceria com Gabigol em 2019. Em entrevista ao jornal "Record", o técnico português contou como foi seu primeiro contato com o camisa 9.

"Passados dois treinos, o Gabigol me disse: ‘Míster, sei que todos os atacantes que trabalham com vocês são os artilheiros e batem os recordes. Eu também quero bater. Não o conheci antes. Digo que é um grande jogador, o que já sabia, por isso é que o quis no Sporting. Olhei para ele de uma maneira, ele acreditou. Ele é jovem, tem 23 anos", disse o Mister.

No entanto, Jesus ainda não sabe se poderá contar com o artilheiro na próxima temporada. O contrato de empréstimo de Gabigol com o Flamengo se encerrou no dia 31 de dezembro e o clube vem trabalho para tentar mantê-lo neste ano.