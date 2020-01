Meia admite passagem ruim pelo Flamengo: 'Não aguentei a pressão'

Rio - Velho conhecido da torcida do Flamengo, Lucas Mugni é o novo reforço do Sport para 2020. Em sua coletiva de apresentação, o meia relembrou sua passagem pela equipe carioca e admitiu que foi difícil lidar com a pressão.

"Essa é uma oportunidade que eu queria. Gostaria de uma segunda passagem. Não fiquei feliz com a primeira. Tinha ainda um espinho na garganta da primeira. Na primeira, eu era muito novo, o Flamengo é um dos maiores clubes do Mundo e não aguentei a pressão. Era muito novo e não consegui. Foi uma passagem não muito boa para mim", afirmou o meia, que vestiu a camisa rubro-negra em 2014.

Mugni também revelou que sua postura profissional tem mudado ao longo deste período.

"Agora eu sou um profissional 24 horas, quando estou de folga eu como sabendo que pertenço a um time muito grande. É o único jeito de ser um jogador importante. Estou em um clube muito popular e lembro que, quando estava no Flamengo, todos falavam que jogar aqui era complicado", completou.