Sem acordo com a Globo, Flamengo pode causar rombo milionário na Ferj

Rio - Ainda sem contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca, o Flamengo pode causar um rombo milionário para a Ferj e aos clubes médios e pequenos que participam da competição. Sem o acerto, a emissora deixaria de pagar o valor de R$ 18 milhões para o clube rubro-negro, e outros R$ 18 milhões do acordo com a Ferj. Botafogo, Fluminense e Vasco não sofrerão com a perda e manterão suas cotas.

De acordo com o blog do Rodrigo Mattos, os três grandes do Rio assinaram um contrato para a transmissão do Estadual até o final de 2024. Já o Flamengo fez um contrato separado que se encerrou em 2019. No entanto, a renovação está paralisada já que os valores de ambas as partes estão distantes.

Ainda não da para calcular quanto que cada time irá perder, o que se sabe é que haverá impactos nos orçamentos das equipes de menores expressões já que as cotas de TV são suas maiores rendas.