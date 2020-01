Júnior critica postura de Jorge Jesus: 'Coloca a instituição Flamengo abaixo dele'

Rio - Um trecho da entrevista do técnico Jorge Jesus à CMTV, neste domingo, desagradou ao comentarista Júnior. Durante o "Seleção" desta segunda-feira, o ídolo rubro-negro criticou a postura do português.

"Ele (Jorge Jesus) coloca a instituição Clube de Regatas Flamengo abaixo dele, em algumas situações. Isso não pode acontecer. Tem méritos? Muitos. Se se fez bem ao Flamengo, o Flamengo absurdo para ele também. É uma troca. Em alguns momentos ele coloca a instituição abaixo dele", declarou o ex-lateral.

"Esse tratamento de estrela que ele está tendo, neste momento, em Portugal é pelo ano espetacular que ele teve com o Flamengo. E as coisas estão ligadas: a estrutura do Flamengo, o grupo do Flamengo ao excelente trabalho dele. São coisas interligadas", completou o apresentador André Rizek.

Jorge Jesus ainda não tem permanência garantida no Rubro-Negro até o fim de 2020. O contrato do português com o time carioca vai até maio.