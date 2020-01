Jesus elogia lateral brasileiro do Porto: 'Se pudesse, o levava para o Flamengo'

Portugal - Campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro em 2019 pelo Flamengo, o técnico Jorge Jesus concedeu uma entrevista à TV portuguesa 'CMTV'. Durante a conversa, o treinador português citou um brasileiro, que atua em Portugal, como um atleta que gostaria de trabalhar no clube carioca.



Jesus foi questionado sobre os laterais-esquerdos dos três principais times de Portugal e não poupou elogios ao brasileiro Alex Telles, do Porto. Revelado pelo Juventude, o jogador de 27 anos se destacou pelo Grêmio e ainda atuou por Galatasaray, da Turquia e Inter de Milão, da Itália, antes de se juntar aos Dragões.



"O Benfica tem um lateral-esquerdo, não te digo que é o melhor, porque o melhor é o do Porto, o Alex Telles. Esses jogadores eu posso falar (sobre) porque os conheço. O Acuña, se continuar jogando como lateral-esquerdo será um grande lateral-esquerdo. Talvez o Alex Telles não estará em Portugal por muito tempo porque é um jogador que, se eu pudesse, tenho dois grandes laterais-esquerdos no Flamengo, mas se eu pudesse, ele é brasileiro, eu o levava", disse Jesus.