Na mira? Jovem paraguaio posta foto com a camisa do Flamengo

Rio - Jogador monitorado pelo departamento de futebol do Flamengo, Fernando Ovelar, de 16 anos, postou em seu Instagram, nesta segunda, uma foto vestindo a camisa do clube da Gávea. A publicação mobilizou os rubro-negros, que "invadiram" a conta do atacante e deram boas-vindas ao jovem.





Fernando Ovelar completou 16 anos neste dia 6 de janeiro. Apesar da pouca idade, o atacante já faz parte do elenco profissional do Cerro Porteño. São 10 jogos e um gol pelo time principal do clube paraguaio, além das constantes convocações para a seleção paraguaia sub-17, como no Mundial de 2019.



No ano passado, o perfil oficial do Flamengo publicou uma foto na qual o nome de Ovelar estava escrito em um dos quadros brancos dispostos no Ninho do Urubu, indicando que o atleta já estava no radar do departamento de futebol.



Neste domingo, Marcos Braz, VP de futebol, esteve reunido com o empresário Régis Marques e foi apresentado ao presidente do Capiatá, do Paraguai, Érico Galeano. O agente é conhecido pela boa entrada no futebol do país vizinho.