Dirigente do Coritiba confirma fim de negociações com Flamengo por Berrío

Rio - Fora dos planos do Flamengo para 2020, o futuro de Berrío segue indefinido. Considerado nome forte no Coritiba, o alto salário do atacante colombiano impediu que o negócio fosse selado. Nesta segunda-feira, durante a apresentação do técnico Eduardo Barroca, o dirigente do time paranaense Samir Namur afirmou que o clube desistiu de trazer o atacante.

Além de Berrío, o dirigente também descartou a contratação do meia Guerra, do Palmeiras, que estava negociando com o clube. De olho no mercado, o Coritiba segue buscando um nome para "presentear" a torcida e liderar a equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Entendemos que seria importante para ter uma espécie, para até ter uma espécie de presente para a torcida e um potencial candidato a ídolo do clube. Temos conversas com outros nomes de um porte parecido."

Contratado em 2017, após ser peça importante na conquista do Atlético Nacional-COL no ano anterior, Berrío nunca conseguiu se firmar como titular do Flamengo e ocupa a reserva desde sua chegada ao Brasil. O contrato do atleta com a equipe rubro-negra vai até dezembro de 2020.