Jorge Jesus pode retornar de férias mais cedo para Flamengo disputar competição

Rio de Janeiro - Com pretensão de voltar ao Brasil no dia 24 de janeiro para iniciar as atividades de pré-temporada, Jorge Jesus pode antecipar seu retorno das férias devido a partida da Supercopa do Brasil. De acordo com o 'Globoesporte.com' jogo, que ocorre no dia 16 de fevereiro, deve fazer com que o treinador desembarque de volta ao Brasil no dia 18 de janeiro.



Campeão brasileiro em 2019, o Flamengo irá enfrentar o Atlhetico Paranaense, que conquistou a Copa do Brasil da última temporada. Enquanto os jogadores que disputarão a Taça Guanabara retornam aos trabalhos no próximo dia 7, os principais jogadores, que participaram do Mundial de Clubes, só terminam as férias no dia 22 de janeiro. Recém-chegados, Pedro Rocha e Gustavo Henrique se apresentam no próximo dia 13.



Quem vencer a partida, que ocorre às 11h (horário de Brasília) no Mané Garrincha, fica com R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão leva R$ 2 milhões.