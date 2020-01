Vai ficar? Jornal italiano desmente propostas de clubes ingleses por Gabigol

Rio de Janeiro - Em meio a indefinição da situação de Gabigol para a temporada 2020, o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' afirmou que não existem propostas de clubes ingleses pelo atacante de 23 anos. Nas últimas semanas, a imprensa internacional noticiou que West Ham e Chelsea estariam interessados no artilheiro do Flamengo, que pertence a Inter de Milão.



De acordo com o veículo, os supostos interesses não passaram de uma estratégia do clube italiano para fazer com que o Flamengo aumentasse as propostas que tem feito pelo atleta. O contrato de empréstimo de Gabigol com o clube carioca se encerrou no último dia 31 e o atacante ainda não sabe seu destino para 2020.



Depois de uma passagem apagada pela Europa, Gabriel Barbosa retornou ao Santos, onde obteve bons números. Mas foi no Flamengo que o atacante fez sua melhor temporada na carreira até aqui. Em 59 partidas com a camisa do Rubro-negro, Gabigol anotou 43 gols, sendo 25 deles no Brasileirão, onde foi artilheiro isolado.