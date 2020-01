Após conversas, Flamengo não renova contrato de gerente de futebol

Rio - O gerente de futebol Paulo Pelaipe não irá permanecer no Flamengo nesta temporada. De acordo com informações do "globoesporte.com". o clube carioca teria comunicado via email pelo RH do clube que o dirigente estaria fora dos planos para a temporada.

Pelaipe teria sido pego de surpresa com a decisão já que estaria avançando nas conversas para ter o seu contrato renovado com o Flamengo. De acordo com o portal, este fato e evidencia o racha político nos bastidores do clube, já que a ideia pela permanência do futebol foi atropelada.

O contrato de Pelaipe com o Flamengo terminou no dia 31 de dezembro. Esta foi a segunda passagem dele pelo Rubro-negro. Na última temporada, a equipe carioca conquistou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores.