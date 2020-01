Ano começa tumultuado no Fla

Mesmo depois das conquistas do ano passado, o Flamengo começa 2020 com os bastidores agitados. Na véspera da apresentação do elenco que disputará a Taça Guanabara, o gerente de futebol do clube, Paulo Pelaipe, que tinha encaminhado a renovação de contrato, foi comunicado por e-mail enviado pelo RH do clube de que não continuará no cargo. A informação foi divulgada pelo 'Globoesporte.com'. O dirigente, que chegaria ao Rio hoje, foi pego de surpresa com a decisão, que teria como um dos responsáveis o vice-presidente de relações externas Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A coletiva que estava marcada para esta tarde, com Paulo Pelaipe, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel, foi cancelada. A demissão causou revolta nos torcedores nas redes sociais. Na noite de ontem, após a decisão ser noticiada, a campanha #ForaBap foi o assunto mais comentado no Twitter, principalmente após a especulação de que o mais cotado para assumir o cargo seria Gabriel Skinner, primo de Bap. CRÍTICA AOS VALORES DE REINIER Já a provável venda de Reinier para o Real Madrid não foi bem vista por Jorge Jesus. Em entrevista ao canal CMTV, de Portugal, o treinador rubro-negro não escondeu a insatisfação com o negócio que, na sua opinião, poderia render muito mais ao Flamengo. "O Flamengo não sabe valorizar a sua marca. O Reinier não pode ser vendido por 30 milhões de euros", afirmou Jesus, que citou um de seus ex-clubes: "Nisso, o Benfica é espetacular, porque vende até mesmo acima dos valores. O Flamengo ainda não sabe valorizar os seus jogadores".

Gabigol viaja para definir o seu futuro

Ainda sem saber onde jogará nesta temporada, Gabigol vai se reapresentar à Inter de Milão para conversar sobre o seu futuro. Fora dos planos do clube italiano, ele decidirá em breve o seu futuro, que está entre a permanência no Flamengo e o futebol inglês, com propostas do Chelsea e do West Ham, segundo o site 'Globoesporte.com'.

O acordo entre o Rubro-Negro e a Inter de Milão está bem encaminhado. Em agosto, os italianos aceitaram 16 milhões de euros (R$ 72,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Resta que Gabigol tome a sua decisão e saber se o acordo com a Inter ainda é válido.

Apesar da idolatria no Flamengo, Gabigol ainda sonha em fazer sucesso na Europa, e sabe que, aos 23 anos, começa a perder mercado conforme a idade avança.

