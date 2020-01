Rio - De volta ao Flamengo após o fim de seu empréstimo ao Grêmio, o volante Rômulo não deve seguir no clube em 2020. De acordo com o site "Globo Esporte", as partes ajustam os últimos detalhes para uma rescisão amigável.

A tendência é que o destino do volante seja o futebol do exterior. No entanto, o nome dos clubes que estariam interessados não foram revelados.

Rômulo chegou ao Flamengo em 2017 sob grande expectativa, mas nunca correspondeu o esperado. Ao todo, foram 39 partidas com a camisa rubro-negra e um gol marcado.