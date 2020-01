Flamengo pede para liberar Luiz Henrique após o Carioca, irrita o Fortaleza e trava negócio

Rio - A transferência de Luiz Henrique do Flamengo para o Fortaleza pode "subir no telhado". Depois de os clubes acertarem o negócio, a diretoria rubro-negra voltou atrás e pediu que o meia só fosse para o Tricolor após a disputa do Carioca. A cúpula do Leão de Pici, contrariada com a solicitação do Rubro-Negro, disse que, por ora, as tratativas estão encerradas.



Segundo apurou a reportagem do jornal O Dia junto com membros da diretoria do Fortaleza, um outro pedido do Flamengo após fecharem negócio irritou o time nordestino. O Rubro-Negro queria botar uma cláusula em contrato que não permita a utilização de Luiz Henrique contra a equipe carioca. Como a transferência do jogador era definitiva e não por empréstimo, a cúpula do Leão não aceitou e descartou essa possibilidade.



A ida de Luiz Henrique para o Fortaleza foi fechada na última sexta-feira e o meia assinaria contrato válido até dezembro de 2021 nesta semana. O acordo previa que o Tricolor iria adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, sem custos, e o Flamengo iria manter 40% para uma venda futura.