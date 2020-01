Diretoria rechaça polêmica no Fla

O dia seguinte à demissão do gerente de futebol, Paulo Pelaipe, foi movimentado no Ninho do Urubu. O Flamengo iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Carioca com as atenções voltadas para Marcos Braz e Bruno Spindel, vice de futebol e diretor de futebol, respectivamente. Os dois, que haviam pedido para que Paulo Pelaipe permanecesse em 2020, foram pegos de surpresa com a demissão do gerente de futebol.

Quando a imprensa foi liberada, por volta das 15h15, Bruno Spindel já se encontrava no Centro de Treinamento. Ao passar pela imprensa, o diretor desejou boa tarde. Marcos Braz chegou minutos depois. O vice de futebol passou com semblante sério e apenas desejou Feliz Ano Novo aos jornalistas presentes.

A expectativa era em relação à postura dos dois dirigentes com a saída de Paulo Pelaipe. Calados e sempre na companhia de membros do Conselho de Futebol, eles acompanharam o treinamento, que contou com a maioria de jogadores da categoria sub-20. Após a atividade comandada pelo técnico Maurício Souza, Bruno Spindel e Marcos Braz resolveram "tomar um café" com os jornalistas.

Os dirigentes encararam as perguntas da imprensa e trataram, logo de cara, de descartar qualquer clima de tensão nos bastidores do Flamengo. Tanto Marcos Braz quanto Bruno Spindel deixaram bem claro que não estavam incomodados com a situação e tentaram botar panos quentes na história.

"De fato não fomos comunicados da não renovação. Mas nada disso incomodou a gente. Agora é pensar no futuro", disparou Braz logo na primeira pergunta sobre o assunto. Bruno Spindel seguiu o coro e ressaltou que o trabalho precisa continuar para manter o sucesso de 2019.

"Como o Marcos disse, o trabalho precisa continuar. Nada pode tirar o foco e atrapalhar o desempenho tanto da diretoria quanto dos jogadores", garantiu o diretor de futebol, que, ao lado de Braz, disse que os dois ainda negociam com Gabigol e esperam conseguir manter o atacante para a disputa da temporada.