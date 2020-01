Zagueiro já tem data para se apresentar ao Flamengo após ser liberado pelo Santos

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira, que o zagueiro Gustavo Henrique foi liberado pelo Santos e poderá se apresentar ao clube carioca na próxima segunda-feira, dia 13. O novo reforço da Gávea tinha contrato com o clube paulista até o fim de janeiro de 2020, contudo, o Peixe aceitou liberar o atleta para a pré-temporada no Rio de Janeiro.



Pelo Twitter, o perfil do time rubro-negro compartilhou a novidade aos seus torcedores, que vibraram com a decisão. Quando foi anunciado como reforço do Fla, na última sexta-feira, Gustavo ainda tratava com o Santos a liberação antecipada, antes do 31 de janeiro.



Além do zagueiro de 26 anos, Pedro Rocha foi o primeiro rosto a ser novidade no clube para 2020. O atacante irá por empréstimo de um ano com opção de compra junto ao Spartak Moscow, da Rússia. Atento ao mercado, o Flamengo observa ainda o atacante Michael, do Goiás, e o volante Thiago Maia, atualmente no futebol francês.