Flamengo estaria monitorando campeão da Eurocopa por Portugal

Rio - Além do Santos, o Flamengo também estaria na luta para contratar o atacante português Ricardo Quaresma, segundo informações do jornal turco "Yeni Akit". Quaresma tem contrato com o Kasimpasa, equipe da Turquia, até meados de 2020. Após o fim do vínculo, o jogador está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O técnico português Jesualdo Ferreira, contratado pelo Santos, tem bastante interesse em contar com o atleta. Quaresma, que já foi treinado por Jesualdo no Porto, considera um dos melhores profissionais com quem já trabalhou.

Com 36 anos, o português ainda tem mercado ao redor do mundo. No entanto, o jogador citou o Brasil em uma publicação feita no final de 2019 em suas redes sociais.

"Um feliz Ano Novo para todos. Que 2020 venha carregado de coisas boas. Muita paz e amor, seja na Turquia, em Portugal, no Brasil ou no resto do mundo ", escreveu Quaresma.