Dirigente do Flamengo mostra pessimismo em relação a Michael: 'Muita pouca chance'

Rio - O Flamengo se reunirá nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, com os representantes do atacante Michael, do Goiás. No entanto, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, está pessimista em relação a um desfecho positivo.

"Pouca, pouca. Muito pouca“, disse o dirigente, em entrevista à Fox Sports, ao ser questionado sobre as chances de o atleta vestir a camisa rubro-negra em 2020.

Michael foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro, onde foi eleito revelação. A proposta do Flamengo pelo atleta é de cerca de 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos.