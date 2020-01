Gabigol diminui pedida salarial para ficar mais próximo do Flamengo, afirma jornal

Rio - A novela envolvendo Gabigol ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o atacante de 23 anos teria aceitado diminuir a pedida salarial para fechar com o Flamengo. Ainda segundo o veículo, a possibilidade da Inter de Milão negociar o atleta com o clube carioca aumentou.



O clube italiano se apressou em encerrar as tratativas por Gabriel Barbosa pela oportunidade de contratar o chileno Arturo Vidal. Os italianos sondaram o meia junto ao Barcelona e receberam um sinal positivo dos blaugranas, que pedem 20 milhões de euros (R$ 90 milhões). A quantia referente ao pagamento de Gabigol ajudaria a Inter na compra de Vidal.



Nas primeiras conversas sobre uma possível permanência no Flamengo, Gabigol havia pedido 5,5 milhões de euros anuais (R$ 24,8 milhões), cerca de R$ 2,1 milhões. Nesta semana, o jogador teria aceitado reduzir a pedida para 4 milhões por ano (R$ 18,1 milhões), algo em torno de R$ 1,5 milhão por mês.