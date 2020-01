Goiás bate o pé, dificulta a vida do Flamengo e negociação por Michael trava

Rio - A negociação entre Flamengo e o Goiás pelo atacante Michael travou. O empecilho foi que o clube carioca ofereceu € 7,5 milhões referentes a 80% (75% do Goiás e 5% do Goianésia) de Michael. Mas o Esmeraldino quer essa quantia por 75%. Para fechar, o Fla precisa pagar € 500 mil pelo 5% do Goianésia.

Um dirigente do Goiás veio ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para tratar da transferência do atacante, que estava perto de um acordo com o Flamengo. No entanto, as previsões otimistas acabaram não se concretizando.

O clube carioca, caso concretize a negociação, irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador, sendo 75% do Esmeraldino e 5% do Goianésia, equipe do interior de Goiânia. O restante pertence ao atleta. Os valores envolvidos não foram revelados à reportagem.

A Goianésia foi comunicada pelo Goiás que, a qualquer momento, pode receber o valor referente aos 5%. Por contrato, a equipe tem que receber R$ 2,5 milhões, mas a diretoria da equipe do interior admite que, caso o Esmeraldino aceite reduzir a pedida, o mesmo será feito, justamente pelo carinho que todos no clube têm por Michael.



Michael tem 23 anos e está no Goiás desde 2017. No último ano, o atacante se destacou pelo Esmeraldino atuando na Série A e foi eleito a revelação do Brasileirão. Antes do Flamengo se interessar, o Corinthians também fez proposta, mas os valores não agradaram, e as conversas não evoluíram.