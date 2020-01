Novo técnico do Santos elogia partida do Flamengo contra o Liverpool: 'Mesmo nível'

São Paulo - Além de Jorge Jesus, o Campeonato Brasileiro terá agora outro técnico português. Nesta quarta-feira, o Santos apresentou o treinador Jesualdo Ferreira, que não poupou elogios à equipe do Flamengo. O comandantes lusitano exaltou a partida do clube carioca contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes.



"Vocês viram o Flamengo contra o Liverpool? As equipes jogaram no mesmo nível. Isso significa que as equipes brasileiras têm capacidade de chegar ao nível dos melhores do mundo. Futebol brasileiro tem muitos treinadores de qualidade. Sempre teve e sempre vai ter. Essa transformação que está acontecendo não tem a ver com o futebol brasileiro, com o treinador, tem a ver com a globalização do futebol", disse Jesualdo.



Jesualdo Ferreira comandou vários times em Portugal como Benfica, Porto e Sporting, além de clubes fora de país natal, como FAR Rabat-MAR, Málaga-ESP, Panathinaikos-GRE, Zamalek-EGI e Al Saad-QAT. Aos 73 anos, o comandante já conquistou 12 títulos.