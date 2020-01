Clube inglês quis contratar Gabigol por empréstimo, mas Inter de Milão recusou

Se Gabigol estava sendo cobiçado pelo West Ham, da Inglaterra, o Flamengo pode se tranquilizar pois o time inglês não está mais na disputa pelo jogador de 23 anos. De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o clube italiano descartou a possibilidade de negociar Gabriel Barbosa com a equipe da Premier League.



Segundo informado pelo portal, os Hammers propuseram a contratação do atacante por empréstimo, com compra fixada, enquanto a Internazionale está apenas interessada em vender o jogador em definitivo. Ainda conforme publicado pelo veículo, o Flamengo segue na dianteira pela compra do artilheiro do Brasileirão e da Libertadores.



Nesta quarta-feira, outro jornal italiano, o 'Corriere dello Sport' noticiou que Gabigol estaria disposto a reduzir sua pedida salarial para fechar com o Flamengo. Segundo o veículo, o atacante havia pedido inicialmente R$ 2,1 milhões por mês, mas aceitou baixar a pedida para R$ 1,5 milhão.