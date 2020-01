Alexandre Mattos volta a negar que Flamengo negocia com o Cruzeiro por Orejuela: 'Não falei nada disso'

O Flamengo está no mercado e analisa jogadores para substituir Rodinei, que foi emprestado ao Internacional. A diretoria rubro-negra chegou a pensar na contratação de Orejuela, do Cruzeiro, mas as conversas não evoluíram, e, a princípio, não negocia com o Cruzeiro a contratação do lateral-direito.

Em contato com Alexandre Mattos, dirigente que presta consultoria ao time mineiro neste início de ano, ele garantiu que não há nada em relação a Orejuela e negou que tenha dito que o Flamengo e o Palmeiras estão no páreo pelo lateral-direito.

"Se soubesse de algo falava na hora. O que sei é pela imprensa. E não falei nada disso. Só pra não ficar nenhum mal entendido", disse Alexandre Mattos.

O Cruzeiro adquiriu 50% de Orejuela por 7 milhões de reais, mas, pelo alto salário do jogador, cerca de R$ 300 mil, a Raposa busca um clube para poder emprestar e valorizar o atleta.