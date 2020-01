As negociações do Flamengo por Pedro avançaram nos últimos dias, e o empresário do atacante, viajará para a Itália para se reunir com a Fiorentina e acertar a transferência para o Rubro-Negro. A proposta do time carioca é por empréstimo até dezembro, com valor de passe fixado. A notícia foi dada primeiramente pelo Globoesporte.com e confirmada pelo jornal O Dia.

