Contrato de Reinier com Real Madrid será até 2026

O Flamengo e o Real Madrid estão em fase final de negociação para fechar a ida de Reinier para o time espanhol, que deve pagar 30 milhões de euros, cerca de 138 milhões de reais, para ter a joia rubro-negra. Segundo um dos empresários do jogador, Giuliano Bertolucci, o contrato do jogador com a equipe madrilenha será válido até meio de 2026.

A diretoria do Flamengo adota o silêncio, mas a saída de Reinier é dada como certa nos bastidores do clube. O estafe do meia também prega cautela e diz que a cúpula rubro-negra é quem precisa se pronunciar sobre o assunto. O Real Madrid também foi procurado, mas não respondeu as mensagens da reportagem.

Reinier renovou com o Flamengo em novembro de 2019, mas, a pedido dos empresários do meia, a multa rescisória caiu de 70 milhões de euros para 30 milhões de euros. Na janela de julho, o valor subiria para 35 milhões de euros e depois retornaria para 70 milhões de euros.