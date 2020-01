Flamengo formaliza proposta ao Lille e encaminha contratação de Thiago Maia

O Flamengo está movimentando o mercado da bola. Depois de contratar Pedro Rocha e Gustavo Henrique, avançar acordo por Pedro e em negociação avançada com Michael, o clube deu mais um passo para reforçar o elenco. A cúpula rubro-negra formalizou a proposta ao Lille e encaminhou a contratação do volante Thiago Maia por empréstimo de um ano, com valor de passe fixado em 7 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos.

Thiago Maia é agenciado pela empresa de Giuliano Bertolucci. Um dos empresários que toma conta da carreira do atleta confirmou à reportagem que "as coisas andaram" e é questão de tempo. O estafe do atleta está resolvendo as últimas pendências para que ele viaje ao Brasil. As conversas estavam bem adiantadas, mas o Lille aguardava a formalização da proposta para poder acertar os últimos detalhes.

Um dirigente do Lille conformou que as tratativas com o Flamengo estão em fase final e que Thiago Maia deve embarcar em breve ao Brasil para fechar com o Flamengo. As conversas começaram ainda em dezembro. No dia 15, a reportagem do jornal O Dia noticiou que o Rubro-Negro estava em tratativas com o volante para conseguir o empréstimo de um ano

O contrato de Thiago Maia com o Lille vai até junho de 2022. Para tirar o volante do Peixe, em 2017, o time francês desembolsou cerca de 14 milhões de euros, em torno de R$ 51 milhões pela cotação da época. Por conta do alto investimento, a equipe europeia não pensa em negociar o brasileiro de forma definitiva.