Enquanto ainda busca reforços, Flamengo prepara saída de jogadores

Rio - Após um ano vitorioso, o Flamengo está reformulando o seu elenco para 2020. Com as chegadas já confirmadas do atacante Pedro Rocha, do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Thiago, os nomes de Michael e Pedro, ambos para o ataque, são os jogadores mais próximos de serem contratados pelo clube carioca. No entanto, não é só de contratação que vive a equipe carioca. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o Rubro-negro prepara a saída de alguns jogadores.

Rodinei foi o primeiro e acabou acertando com o Internacional. No entanto, ele não deve ser o único. Orlando Berrío dificilmente irá permanecer no elenco do Flamengo. Além dele, Muralha, que não fez parte do grupo de Jorge Jesus, mas retornou de empréstimo ao Coritiba, também deve deixar a equipe carioca. Um medalhão que tem futuro incerto é Vitinho. No entanto, o elevado investimento feito no atacante torna uma negociação menos provável. E a concorrência interna cada vez maior.



Além disso, o Flamengo está próximo de acerta oficialmente a transferência de Reinier para o Real Madrid. O jogador irá completar 18 anos anos no próximo dia 19. A transferência deve render ao clube carioca cerca de R$ 136 milhões.