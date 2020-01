Edmundo vê negociação com Michael como ruim para o Flamengo: 'Muito caro'

Rio - O ex-atacante e comentarista da Fox Sports, Edmundo, voltou a abordar de forma negativa a negociação envolvendo o Flamengo e o atacante Michael, do Goiás. Na opinião do Animal, a contratação da forma como parece estar se encaminhando pode não ser boa para o clube carioca.

"Em termos de negócio, acho caro trazer o Michael por 30% do valor que vendeu o Reinier. O Reinier tem 17 anos e já estava nas seleções de base. O Michael já tem 23 anos e não percorreu esse caminho", opinou o ex-atacante.



Além disso, Edmundo acredita que Michael dificilmente seria titular no Flamengo. Por conta disso, também não seria interessante para o atacante defender o clube carioca.



"Além disso, a gente vê esses lances do Michael, os de mais destaque envolvem dribles. E para fazer isso, o jogador precisa ter confiança. A confiança vem com o ritmo de jogo. No Flamengo, ele não seria titular, e não teria a mesma confiança. Acho muito grande um investimento desse tamanho para um jogador compor elenco", completou.