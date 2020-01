Empresário de Pedro teria dito ao Grêmio que o atacante já está fechado com o Flamengo

Rio - Depois da chegada Pedro Rocha, outro atacante pode desembarcar na Gávea para a temporada 2020. Na mira do Grêmio, o atacante Pedro, ex-Fluminense, estaria com os dias contados para acertar com o Flamengo. De acordo com a 'Fox Sports', o empresário do centroavante já avisou ao Tricolor Gaúcho que o atleta será jogador do Rubro-negro.



Além de Pedro, o Flamengo ainda mantém conversas por Michael, revelação do último Campeonato Brasileiro. Durante um programa do canal, o jornalista Rodrigo Bueno afirmou que o empresário de Pedro agradeceu a proposta do Grêmio, mas afirmou que o atacante será jogador do clube carioca.



"E agora a resposta que o Grêmio recebeu do empresário do Pedro é: “Muito obrigado, Grêmio, mas ele está fechado com o Flamengo”. Então já teria um acerto do Flamengo com o Pedro, essa é a resposta que o empresário passou para o Grêmio", disse Bueno.